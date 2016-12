Tomb Raider: The-Hateful-Eight-Star Walton Goggins für die Rolle des Bösewichts im Gespräch

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux MacOS

Tomb Raider ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Während die Hauptdarstellerin der kommenden Neuverfilmung von Tomb Raider mit Alicia Vikander (The Light Between Oceans, Ex Machina, Testament of Youth) schon seit längerer Zeit feststeht, gab es zum restlichen Cast bisher keine Details. Wie das US-Filmportal Variety nun berichtet, wurde offenbar jetzt auch der Darsteller für die Rolle des Bösewichts gefunden. Demnach soll sich Walton Goggins aktuell in den finalen Verhandlungen mit Warner Bros, MGM und GK Films befinden und wird wohl Laras Gegenspieler im neuen Film verkörpern.

Goggins dürfte vor allem den Serienfans ein Begriff sein. In der Vergangenheit war er unter anderem als Detective Shane Vendrell in The Shield und als Boyd Crowder in Justified zu sehen. Zudem tauchte er in insgesamt sechs Episoden als Venus Van Dam in Sons of Anarchy auf. Auch im Filmbereich ist er kein Unbekannter und verkörperte zuletzt die Figur Chris Mannix in Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Zuvor wirkte er in anderen größeren Produktionen, wie Django Unchained, American Ultra und G.I. Joe - Retaliation mit.