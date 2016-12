Nintendo Switch, Legend of Zelda und Super Mario Run bei Jimmy Fallon vorgestellt

Switch

Reggie Fils-Aimé, COO von Nintendo of America, war gestern am 7.12.2016 bei The Tonight Show Starring Jimmy Fallon zu Gast und hatte einige Gäste im Gepäck. Neben Shigeru Miyamoto, dem Mario- und Zelda-Erfinder persönlich, hatte er auch noch das bald erscheinende Mobile-Spiel Super Mario Run und The Legend of Zelda - Breath of the Wild auf der im März 2017 erscheinenden neuen Spielekonsole Nintendo Switch dabei.

Neben einem kleinen Ständchen mit der Titelmelodie zu Super Mario Bros. durch die Band The Roots und Miyamoto durfte Gastgeber Jimmy Fallon das erste Level von Super Mario Run spielen. Eine Demo-Version ist exklusiv ab heute in allen Apple-Stores weltweit verfügbar, bevor das Spiel nächste Woche am 15.12.2016 für iOS-Geräte veröffentlicht wird. Danach stellte Fils-Aimé das neue Zelda auf der Switch zur Schau, sonderlich viel war jedoch nicht zu sehen und Fallon ist lediglich ein paar Schritte mit Link gegangen, hat einen kleinen Kampf absolviert und durfte eine Düne hinuntersurfen. Allerdings immerhin mobil auf der Konsole selbst.

Ihr seht den Hauptauftritt unten eingebunden im Youtube-Video sowie das Ständchen über die Quellenlinks.