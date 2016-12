Resident Evil 7: Drei neue Gameplay-Videos zeigen Ethan Winters' Trip durch das Herrenhaus

PC XOne PS4

Der Entwickler und Publisher Capcom hat drei neue Gameplay-Videos zum kommenden Survival-Horror-Adventure Resident Evil 7 (Preview) veröffentlicht, die den Protagonisten Ethan Winters ein weiteres Mal auf seinem Trip durch das düstere Herrenhaus zeigen. In den Clips erkundet Winters auf der Suche nach seiner totgeglaubten Frau Mia verschiedene Abschnitte des Spiels und bekommt er es natürlich auch mit dem schaufelschwingenden Irren Jack Baker und dem einen oder anderen Mitglied seiner reizenden Kannibalenfamilie zu tun.

Das erste Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die anderen beiden haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt. Besitzer der PS4-Version können bereits die komplette Demo des Spiels mit dem Titel „Midnight“ erkunden und ab morgen dürfen dann auch die Xbox-One-Fans in die Anspielversion eintauchen. PC-Spieler müssen sich noch bis zum 19. Dezember gedulden. Das fertige Spiel wird hierzulande ab dem 24. Januar des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.