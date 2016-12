GG-Blitzaktion: Gewinnt 2x Echtzeit-Taktik-Spiel Shadow Tactics - Blades of the Shogun [Beendet]

PC XOne PS4 Linux MacOS

Shadow Tactics - Blades of the Shogun ab 35,95 € bei Amazon.de kaufen.

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben unsere User Despair und Farang , eure Keys treffen in Kürze per PN ein. Herzlichen Glückwunsch!Seit Jahren haben Echtzeit-Taktik-Fans auf einen würdigen Nachfolger zugewartet. Seit dem 6. Dezember steht mit Shadow Tactics - Blades of the Shogun (im Test: Note 8.5 ) genau ein solcher für Windows-PC, Mac OS und Linux im Handel – und zwar aus Deutschland! Denn für das Spiel, das euch in ein fernöstliches Setting entführt, zeichnen das Münchener Studio Mimimi Productions () und der Hamburger Publisher Daedalic Entertainment () verantwortlich.Wie gut das Spiel ist? Nun, in unserem Test vonerfahrt ihr alles, was ihr über Shadow Tactics - Blades of the Shogun wissen müsst. Aber wir wollen euch dennoch nicht die Information vorenthalten, dass Shadow Tactics (absolut verdient!) als bestes Spiel des Jahres sowie für das beste Gamedesign beim Deutschen Entwicklerpreis 2016 ausgezeichnet wurde.Aber der langen Rede kurzer Sinn: In unserer heutigen Blitzaktion können zwei von euch jeweils einen Steamcode für Shadow Tactics - Blades of the Shogun gewinnen. Wenn ihr einen der Keys gewinnen möchtet, hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News-Meldung, in dem ihr uns klar und unmissverständlich sagt, dass ihr gewinnen wollt. Das müsst ihr bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Samstag, den 17. Dezember 2016 um 23:59 Uhr tun, um eure Gewinnchance zu wahren.Im Lostopf, aus dem wir die Gewinner ziehen, landet ihr aber nur, wenn ihr als registrierter User postet. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand des Steamkeys an die Gewinner erfolgt im Laufe des Montag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!