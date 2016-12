Thimbleweed Park: 16.000 Dialogzeilen, neue Bilder, Release in Q1 sicher

PC XOne iOS Linux MacOS Android

Lange müssen sich Fans von Ron Gilbert nicht mehr gedulden, bis sie selbst Hand an das von ihm gemeinsam mit alten LucasArts-Wegbegleitern wie Gary Winnick entwickelte Thimbleweed Park (Preview) legen dürfen. Heute haben die Macher des Retro-Adventures ein paar frische Screenshots zum Point-and-Click-Adventure veröffentlicht, das "im Februar oder März" parallel für PC-Systeme und Xbox One erscheinen soll und nach aktuellem Plan einige Monate später für iOS nachgereicht wird. Die Bilder könnt ihr euch in unserer Galerie zu Gemüte führen.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, ist Thimbleweed Park fast fertig. "Die Rätsel sind drin, der Text ist geschrieben und die Bugs sind (größtenteils) beseitigt." Ron Gilbert befindet sich aktuell im Tonstudio, um die 16.000 Dialogzeilen im Spiel einsprechen zu lassen. An der deutschen Textübersetzung wird maßgeblich Boris Schneider-Johne beteiligt sein, der in früheren Jahren so einige von Ron Gilberts Spielen, darunter The Secret of Monkey Island, ins Deutsche übertragen hatte. Ob im Scherz oder doch mit "ernstem" Hintergrund, twitterte Schneider-Johne kürzlich übrigens, dass er in Thimbleweed Park Root Beer erneut mit Malzbier übersetzen werden, einfach, weil das lustig sei.

Zuletzt konnten wir auf der gamescom im August Thimbleweed Park auf der Xbox One spielen und dort mit den Entwicklern sprechen. Wer er mit dem PC nicht so hat, muss sich über die Gamepad-Steuerung der Konsolenversion keine Sorgen machen, die funktioniert bereits jetzt ziemlich gut. Beim Spiel selbst handelt es sich um eine Art geistigen Erben zu Maniac Mansion, in dem ihr unter anderem in die Rollen zweier FBI-Agenten schlüpft, um in einem Mordfall zu ermitteln. Dabei wird es auch Referenzen auf das (ursprüngliche) FBI-Duo aus Akte X geben, für die Story sind aber auch gewisse Parallelen zu Werken von David Lynch (Twin Peaks) angekündigt.