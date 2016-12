Deutscher Entwicklerpreis 2016: Shadow Tactics bestes Spiel, alle Preisträger im Überblick

Shadow Tactics - Blades of the Shogun ab 33,99 € bei Amazon.de kaufen.

Heute Abend wurde im Kölner Palladium zum bereits dreizehnten Mal der Deutsche Entwicklerpreis vergeben. In 19 Kategorien wurden Spiele und Entwicklerstudios für ihre Werke ausgezeichnet. Den Preis in der Königskategorie "Bestes Deutsches Spiel" konnte sich dabei das vom Münchener Entwickler Mimimi Productions entwickelte Echtzeit-Taktikspiel Shadow Tactics - Blades of the Shogun (im Test) sichern, das zudem in den Kategorien "Bestes PC-/Konsolen-Spiel" und "Beste Gamedesign" gewann. Mimimi selbst wurde ferner als bestes Studio prämiert.



Das sind aber nicht die einizgen Kategorien, in der der für Shadow Tactics zuständige Publisher Daedalic feiern durfte. Die Hamburger setzen sich mit dem Adventure Silence (im Test) ebenfalls in drei Kategorien durch, drunter denen für die beste Grafik und beste Story. Während einzelne ehemalige Preiskategorien wie "Bestes Browsergame" wegfallen oder durch ähnliche ersetzt wurden, kommt auch eine Kategorie für Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Spiele hinzu, in denen Crytek glänzen konnte. Im Folgenden findet ihr eine Auflistung aller Kategorien und ihrer Preisträger:

Bestes Deutsches Spiel: Shadow Tactics (Mimimi Prodcutions, München)

(Mimimi Prodcutions, München) Bestes Studio: Mimimi Productions (München)

(München) Bestes PC-Konsolenspiel: Shadow Tactics (Mimimi Prodcutions, München)

(Mimimi Prodcutions, München) Bestes Indie-Game: The Lion's Song (Mi'pu'mi Games)

(Mi'pu'mi Games) Bestes Mobile-Game: Skyhill (Mandragora)

(Mandragora) Bestes Online Game: Portal Knights (keen games)

(keen games) Bestes Game-Design: Shadow Tactics (Mimimi Prodcutions)

(Mimimi Prodcutions) Bester Sound: Silence (Daedalic Entertainment)

(Daedalic Entertainment) Beste Story: Silence (Daedalic Entertainment)

(Daedalic Entertainment) Beste Grafik: Silence (Daedalic Entertainment)

(Daedalic Entertainment) Bester Publisher: Tivola Publishing

Beste technische Leistung: The Climb (Crytek)

(Crytek) Beste VR/AR Experience: The Climb (Crytek)

(Crytek) Innovationspreis: AirConsole (N-Dream)

(N-Dream) Beste PR-Einzelaktion: Safety First! (JCO, Headup Games)

(JCO, Headup Games) Beste Marketing-Kampagne: Deponia Doomsday Tour (Daedalic Entertainment)

(Daedalic Entertainment) Händler des Jahres: Media Markt

Zudem wurde in der Kategorie Hall of Fame Ingo Horn von Wargaming.net ausgezeichnet. Mit einem Sonderpreis für soziales Engagement wurde außerdem Stefan Marcinek bedacht, der ehemals Teil der doppelten Führungsspitze bei Kalypso Media war.