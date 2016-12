Hearts of Iron 4: Erweiterung Together for Victory bereits am 15. Dezember

PC Linux MacOS

Wie Paradox Interactive heute bekannt gab, wird Together for Victory, die erste Erweiterung zu Hearts of Iron 4 (im Test: Note 5.5) bereits ab dem 15. Dezember für 14,99 Dollar zu haben sein – der Europreis wurde noch nicht genannt, dürfte jedoch bei 14,99 Euro liegen. Das Add-on bringt unter anderem eine neues Autonomie-System ins Spiel, neue Befehle sollen Frontdurchbrüche und Landinvasionen einfacher machen. Zudem halten mit Together for Victory neue Befehlshaber, Commander-Befehle, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenständige für eure Armee Einzug ins Spiel.