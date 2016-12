Barrow Hill - The Dark Path: Mystery-Adventure jetzt auch als Boxversion erhältlich

PC

Am 22. September 2016 erschien das düstere First-Person-Adventure Barrow Hill - The Dark Path als Download. Ab sofort ist das Grusel-Abenteuer auch als Retail-Box im Shop des Publishers Iceberg Interactive erhältlich. Diese DRM-freie DVD-Fassung kostet dort 19,99 Euro (einschließlich Versand).

Barrow Hill - The Dark Path ist das zweite PC-Spiel zu Barrow Hill. Der erste Teil, Barrow Hill - Curse of the Ancient Circle, kam bereits 2006 auf den Markt. Der neue Ableger führt euch erneut in die dunklen Wälder der aus dem Vorgänger bekannten britischen Grafschaft Cornwall, wo sich allerlei Mythen und Legenden um einen unheimlichen Steinkreis ranken. Ihr übernehmt die Rolle der Radiomoderatorin Emma, die sich auf die Suche nach ihrer Freundin Mia macht. Offenbar geriet Mia zu nah an die alte Ritualstätte und ist seither von allen guten Geistern verlassen – oder besser gesagt: von bösen befallen. Kein Einzelfall. Schon Mias Bruder starb Jahre zuvor nicht unweit des Steinkreises auf dem Grabhügel Barrow Hill unter mysteriösen Umständen.

Im Gegensatz zum ersten Barrow Hill (deutscher Titel: Barrow Hill - Der Fluch der Kelten) liegt Barrow Hill - The Dark Path nur in englischer Sprachausgabe vor. So gibt es diesmal weder eine deutsche Synchronisation, noch deutsche Untertitel.