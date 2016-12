Everspace: Early-Access-Update mit neuem Spielerschiff und mehr // Trailer

PC XOne Linux MacOS

Die Early-Access-Version des kommenden Space-Action-Shooters Everspace (zur Preview) vom Hamburger Entwickler Rockfish Games, welche seit September für PC und Xbox One erhältlich ist, bekam kürzlich ein neues und umfangreiches Update spendiert.

Neben diversen Tweaks und Bugfixes wurden die Spieler-Perks überarbeitet und neue hinzugefügt. Daneben implementierte das neue Build zusätzlichen Spiel-Content, unter anderem in Form eines weiteren Gegner- und Planeten-Typs. Hinzu kommt ein brandneues Spielerschiff, mit dem ihr nach dessen Freischaltung das Everspace-Universum erkunden könnt: Das Colonial Gunship, welches zwar langsam, aber dafür dick gepanzert und bis an die Zähne bewaffnet ist. Mit Flak-Kanone, Automatischem Geschütz, Fusionsblaster, Raketen oder Kampfdrohnen macht ihr kurzen Prozess mit euren Gegnern. Das komplette Changelog könnt ihr hier in englischer Sprache nachlesen.

Im actionreich geschnittenen Gameplay-Trailer direkt im Anschluss unter dieser News könnt ihr auch das Gunship im Kampf anschauen, in diesem wird mit dem leichten Colonial Scout noch ein weiteres Spielerschiff präsentiert, das bereits seinen Einzug ins Spiel hielt. Weitere optische Eindrücke aus dem Spiel erhaltet ihr in der neuen Screenshot-Galerie.

Der Release des auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelten Weltraum-Actionspiels war ursprünglich für das 4. Quartal 2016 für die Plattformen PC, MacOS, Linux und Xbox One geplant, mit einer Veröffentlichung dürfte vermutlich aber erst im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen sein.