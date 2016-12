PlayStation 4 weltweit mehr als 50 Millionen Mal verkauft

PS4

Sony hat heute einen neuen Meilenstein bezüglich der Verkaufszahlen der PlayStation 4 bekannt gegeben. Demnach konnte der Hersteller seit dem Verkaufsstart der Plattform am 15. November 2013 in den USA (der Europa-Launch erfolgt zwei Wochen später am 29.11.) weltweit die Marke von 50 Millionen Einheiten überschreiten. Dabei fließen die Verkaufszahlen der Anfang September offiziell vorgestellten und am 29. November dieses Jahres veröffentlichten leistungsstärkeren Variante PlayStation 4 Pro mit in die Rechnung ein.

Gerade die "Black Friday"-Woche scheint besonders erfolgreich gewesen zu sein, wie bereits die Verkaufszahlen aus UK zu dieser Zeit andeutete. Konkrete Zahlen für die weltweiten Verkäufe für diesen Zeitraum (respektive wie groß der Anteil an PS4-Slim und PS4-Pro-Modellen war) sind nicht bekannt.

Mit den 50 Millionen verkauften Einheiten der PS4 konnte Sony drei Jahre nach dem Launch circa zwei Drittel der Verkaufszahlen des Vorgängermodells PlayStation 3 erreichen, von der Sony bis heute über 80 Millionen Exemplare an den Endkunden bringen konnte. Im direkten Vergeich mit den Konkurrenten der aktullen Konsolengeneration, dürfte es kaum mehr möglich sein, die PS4 einzuholen. Die WiiU, deren Nachfolger Nintendo Switch im März erscheinen wird, schaffte es laut letzten offiziellen Zahlen von Nintendo bislang auf knapp 13,4 Millionen weltweit an die Händler ausgelieferte Einheiten. Zur Xbox One gab Microsoft bereits seit geraumer Zeit keine Zahlen mehr bekannt, sie dürfte aber auch nach dem Release des schlankeren Modells Xbox One S deutlich hinter der PlayStation 4 liegen.

In Sphären wie bei der PlayStation 2 vorzustoßen, dürfte auch beim anhaltenden Erfolg der PS4 schwierig für Sony werden. Der Vorvorgänger der PS4 verkaufte sich weltweit mehr als 155 Millionen Mal und bleibt damit bis auf Weiteres die meistverkaufte stationäre Konsole der bisherigen Spielhistorie.