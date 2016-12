Bulletstorm - Full Clip Edition: Kein Gratis-Upgrade für Besitzer des Originals - Gearbox erklärt die Gründe

PC 360 PS3

Bulletstorm ab 8,18 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Gearbox Software CEO Andy Pitchford kürzlich via Twitter bekannt gab, werden die Besitzer der Originalversion von Bulletstorm (Testnote: 8.5) die kürzlich angekündigte Neuauflage Bulletstorm - Full Clip Edition nicht kostenlos erhalten. In der Vergangenheit kam es des Öfteren vor, dass Publisher ihre Remastered-Umsetzungen an die PC-Käufer der ursprünglichen Spielfassung verschenkt haben. Das wird laut Pitchford in diesem Fall nicht funktionieren. Wie er via Twitter auf Anfrage eines Followers erklärte, gibt es dafür mehrere Gründe:

Es ist nicht möglich. Anderer Publisher, andere Ära, andere Plattformen (die alte Version war nur über Games for Windows erhältlich), andere Produkt- / Artikelnummer und so weiter.

Auf die beiden Neuauflagen Darksiders: Warmastered Edition (im Test) und Darksiders 2: Deathinitive Edition angesprochen, die THQ Nordic bei der Neuveröffentlichung kostenfrei via Steam an die Käufer der ursprünglichen PC-Fassung verschenkte, antwortete Pitchford:

Es ist eine ganz andere Situation. Die neuen Besitzer von Darksiders haben sämtliche Rechte für das Franchise erworben. Wir hingegen besitzen keine Rechte an dem Produkt. Wir helfen People Can Fly lediglich es zu vertreiben.

Auf die Anmerkung eines anderen Followers, dass die alten Käufer zumindest einen Rabatt verdient hätten, was über Steam problemlos machbar wäre, twitterte Pitchford: „Wenn es in deinen Augen ein Deal Breaker ist, dann solltest du es vielleicht einfach nicht kaufen.“ Eine Vergünstigung für Besitzer des Originals ist somit auch ausgeschlossen.