Dark Souls 3 angeblich für Nintendo Switch geplant

Bei der offiziellen Ankündigung der Nintendo Switch hatte der japanische Hard- und Software-Hersteller eine Reihe von Partner-Firmen genannt, die die neue Spieleplattform unterstützen. In dieser Liste tauchte auch der Name From Software auf, den die meisten Spieler als erstes mit der Souls-Reihe in Verbindung bringen werden. In welcher Form From Software für Nintendo Switch als Partner fungieren könnte, war bislang noch unklar. Wie die Nintendo-Insiderin Laura Kate Dale in ihrem Twitter-Kanal berichtet, könnten Besitzer der im März erscheinenden Nintendo Switch auch in den Genuss von Dark Souls 3 (im Test: Note 8.5) und gegebenenfalls sogar aller drei Dark Souls-Teile kommen.

Wie Dale unter Berufung auf ihre namentlich nicht genannten Quellen berichtet, prüft man seitens From Software respektive des Publishers Bandai Namco die Wirtschaftlichkeit einer Veröffentlichung der "Dark Souls Trilogie" für Nintendo Switch. Eine auf der kommenden Nintendo-Konsole lauffähige Version von Dark Souls 3 soll es bereits geben. Sollte diese grünes Licht für einen Release erhalten, so die Quellen Dales, sollte Nintendo Switch parallel mit PC, Xbox One und PlayStation 4 mit einer sogenannten "Game of the Year"-Edition bedient werden, die neben dem Hauptspiel auch die beiden für Dark Souls 3 angekündigten DLC-Erweiterungen enthält.

Eine offizielle Bestätigung für eine oder gar mehrere Umsetzungen der Souls-Spiele gibt es bislang noch nicht. Derzeit haben ohnehin nur relativ wenige Third-Party-Publisher konkret Spiele benannt, die auch für Nintendo Switch umgesetzt werden sollen. Konkret sind, abseits der Nintendo-eigenen Spiele wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild, lediglich ein neues Sonic-Spiel von Sega, Just Dance 2017 von Ubisoft, Lego City Untercover von Warner oder auch Dragon Quest 10 von Square Enix. Andere Publisher wie Take-Two Interactive wollen zunächst die Verkaufszahlen von Nintendo Switch abwarten.