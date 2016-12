Death Stranding: Schauspieler Mads Mikkelsen über Hideo Kojima: „Er ist der Kasparov der Videospiele“

PS4

Vergangene Woche gab Kojima Production mit einem Game-Awards-Trailer bekannt, dass der Hannibal-Darsteller Mads Mikkelsen als Bösewicht in Death Stranding dabei sein wird (mehr dazu hier: Game Awards 2016: In-Engine-Trailer zu Death Stranding mit Guillermo Del Toro & Mads Mikkelsen in 4K). Im Rahmen einer Pressetour zum kommenden Film Star Wars - Rogue One hat Mikkelsen nun über die Zusammenarbeit mit Hideo Kojima gesprochen. In einem Video-Interview mit IGN.com sagte der dänische Schauspieler:

Kojima ist ein Meister. Er ist der Kasparov der Videospiele. Er ist ein solch visionärer Mensch. Arbeiten an einem Videospiel war etwas, was ich nie zuvor gemacht habe. Es war also eine wunderbare Gelegenheit, in diese Welt einzutauchen.

In einem weiteren Interview mit der Website Birth Movies Death sagte der Mime, dass er noch nicht ganz versteht, worum es in Death Stranding geht.

Kojima ist ein ziemlich brillanter Mann. Ich meine, die Dinge, die er mir über das Spiel erzählt hat, die habe ich nur teilweise verstanden. Stellenweise dachte ich: „äh...was?“. Ich muss es sehen, bevor ich es verstehe, weil er mit Death Stranding etwas komplett Neues erschafft.

Mikkelsen merkte zudem an, dass Kojima selbst eine Art Filmemacher sei, weil er seine eigenen Welten erschaffe. Er selbst habe keine Spiele von Kojima gespielt, erkenne sie aber, wenn andere ihm diese zeigen. Er erwähnte zudem, dass sein Sohn ziemlich beeindruckt war, als er erfuhr, dass sein Vater an Death Stranding mitwirkt. Er verriet auch, dass er sich den ersten Trailer mit Norman Reedus (The Walking Dead) angeschaut hatte und diesen sehr spektakulär fand. Den Ausschnitt aus dem Video-Interview mit IGN.com könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das Gespräch mit Birth Movies Death findet ihr unter dem Quellenlink.