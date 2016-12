Nintendo zahlt Hackern bis zu 20.000 US-Dollar für das Knacken der 3DS-System-Software

3DS

Der japanische Hersteller Nintendo ist dem HackerOne-Programm beigetreten. Dabei handelt es sich um eine Seite, bei der professionelle Hacker dafür bezahlt werden, Produkte verschiedener Hersteller zu testen und mögliche Sicherheitslücken aufzuspüren. Das Unternehmen will die System-Software des 3DS auf mögliche Exploits prüfen lassen und ist bereit zwischen 100 und 20.000 US-Dollar (je nach Wichtigkeit der Information und der Qualität des Berichts) zu zahlen.

Laut der HackerOne-Website ist das Unternehmen sehr daran interessiert, ausnutzbare Fehler in ihren Programmen aufzuspüren, um unter anderem Betrug, Piraterie und „die Verbreitung unangemessener Inhalte für Kinder“ zu verhindern. In der Vergangenheit musste Nintendo Spiele, wie VVVVVV oder Citizens of Earth wegen Sicherheitslücken zeitweise aus dem Online-Shop entfernen. Durch ein Exploit in dem Titel Cubic Ninja konnten sich die Hacker Zugriff auf die beiden Chips ARM9 und ARM11 verschaffen, wodurch es ihnen unter anderem möglich war, 3DS-Spiele zu kopieren oder diese über New 3DS auf den PC zu streamen. Eine große Motivation für Nintendo, dem Programm beizutreten dürfte auch der Pre-Launch-Leak von Pokémon Sonne und Pokemon Mond gewesen sein, die schon vor dem Release raubkopiert wurden.