Minecraft: Atari-Emulator ohne Mods im Spiel umgesetzt, läuft mit 15 fph

Der YouTuber Sethbling hat einen Atari-Emulator für das Klötzchenspiel Minecraft entwickelt, mit dem ihr alte Heimkonsolenklassiker direkt im Spiel erleben könnt. Er verwendete dafür weder Mods noch Plugins, sondern rund 8.000 Command Blocks, die die Hardware des Atari 2600 nachahmen. Die Grafik wird dabei auf einem virtuellen Bildschirm dargestellt.

Damit lassen sich – zumindest theoretisch – Titel wie Space Invaders oder Donkey Kong spielen. Der Haken: Statt der üblichen 60 Frames pro Sekunde schafft der Atari-Emulator aufgrund technischer Beschränkungen nur etwa 60 Frames in vier Stunden, also 15 "fph". Falls euch das zu lange dauert, könnt ihr euch auch das unten eingebundene Video ansehen. In einem Hintergrundvideo erklärt Sethbling zudem die technischen Details des Projekts.

Bereits zu Beginn des Jahres stellte der YouTuber eine Umsetzung der Programmiersprache BASIC in Minecraft vor.