Soul Calibur: Arbeitet Bandai Namco an einem neuen Teil?

360 PS3

Nachdem für das kommende Jahr bereits unter anderem Tekken 7, Injustice 2 (im gamescom-Bericht), Marvel vs. Capcom - Infinite und das PS4-exklusive The King of Fighters 14 angekündigt wurden, können sich die Fans des Prügelspielgenres möglicherweise bald auch auf ein neues Soul Calibur freuen.

Das deutet zumindest ein neuer Trailer von Bandai Namco Entertainment an, der anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Spielserie veröffentlicht wurde. In diesem bekommen wir einen Überblick über alle bisher veröffentlichten Titel der Reihe, vom ersten Soul Edge aus dem Jahre 1995, bis hin zu Soul Calibur - Lost Swords, das 2014 erschien. Der Clip endet mit dem Slogan: „die Legende stirbt nie“. In der Beschreibung des Videos verlinkt Bandai Namco auf eine Projekt-Soul-Page, die derzeit aber noch eine leere Testseite ist.

Ob uns Bandai Namco mit dem Trailer auf ein Remake, Remaster, Reboot oder einen ganz neuen Teil einstimmen will, ist nicht ganz klar. Der 20-jährige Geburtstag der Serie (zumindest auf den Konsolen) ist am 20. Dezember. Dann dürfte auch auf der besagten Website etwas passieren.