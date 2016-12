State of Decay 2 "ist kein PvP-Spiel", Unreal Engine 4 soll Entwicklung erleichtern

PC XOne

Allzu viele Informationen hatte Entwickler Undead Labs seit der Ankündigung des Zombie-Survival-Spiels State of Decay 2 im Rahmen der E3-Pressekonferenzvon Microsoft im Juni noch nicht verraten. Nun hat Studiochef Jeff Strain gegenüber der englischsprachigen Website IGN.com zu verschiedenen Aspekten des Spiels in einem Interview mehr verraten. So will Strain zwar noch keine genauen Zahlen dazu nennen, verspricht jedoch, dass die Spielwelt "substanziell größer" sein wird als die des Vorgängers. Zudem geht der CEO des in Seattle ansässigen Studios auf den Koop-Modus für bis zu vier Spieler ein und betont, wie wichtig die Zusammenarbeit der Spieler zum Überleben sein kann.

Eine Absage erteilt er der Idee, dass es einen PvP-Modus in State of Decay 2 geben könne. Gewisse Möglichkeiten, den anderen Spieler indirekt zu schaden, indem man etwa Untote in ihre Richtung lockt, soll es jedoch geben. Darüber hinaus ging Strain auch auf die technische Umsetzung des bislang nur für Xbox One und PC (inklusive Play-Anywhere-Anbindung mit digitalem Crossbuy zwischen Windows 10 und Xbox One) Spiels ein. So stellt der Undead-Labs-Chef klar, dass es mit der im Spiel verwendeten Unreal Engine 4 viel schneller und leichter möglich sei als zuvor, neue Inhalte und Features zu integrieren. Sein Nachsatz, "sowohl vor als auch nach dem Release" deutet zumindest an, dass auch mit DLC-Inhalten zu rechnen sein könnte.

Der erste Teil von State of Decay erschien erstmals im Juni 2013 als Download-Spiel für Xbox 360, wurde später auch für Windows-Systeme sowie im vergangenen Jahr in einer technisch überarbeiteten Fassung für Xbox One veröffentlicht. Sämtliche der genannten Fassungen, insbesondere aber die 360-Version, litten unter teils groben Performance-Problemen. Der Vorgänger von State of Decay basierte allerdings auf einer modifizierten Version der CryEngine 3, womit Undead Labs womöglich nicht so gut zurechtkam, wie es beim Nachfolger mit der Unreal Engine der Fall sein könnte.