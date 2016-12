Torment - Tides of Numenera: Inhalte der Day-One- und der Collector's Edition bekannt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Der Entwickler inXile Entertainment und der Publisher Techland haben zwei Sondereditionen für das kommende Rollenspiel Torment - Tides of Numenera angekündigt. Demnach wird es zum Release neben der Standard-Version des Spiels noch eine Day One-, sowie eine Collector’s Edition geben. Die beiden Fassung werden folgende Inhalte bieten:

Day One Edition:

Game Box

Spiel

Soundtrack-CD

Gedruckte Weltkarte

Mindforged Synthsteel Plating (digitaler Bonus)

Traveler’s Guide (in digitaler Form)

Collector’s Edition:

Collector’s Box

Alle Inhalte der Day One Edition

Traveler’s Guide (in gedruckter Form)

Artbook

Statue

Tidal Talisman

Was die beiden Sondereditionen kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Torment - Tides of Numenera befindet sich seit dem 1. Januar dieses Jahres in der Steam-Early-Access-Phase und soll im ersten Quartal 2017 für PC, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.