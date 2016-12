THQ Nordic erwirbt weitere Marken // Zwei Spiele für Nintendo Switch in Entwicklung

Switch

Der Entwickler und Publisher THQ Nordic hat nach eigenen Angaben sein Spiele-Portfolio um drei weitere erworbene Marken erweitert. Dabei handelt es sich um das Third-Person-Action-Adventure Sphinx und die verfluchte Mumie von Eurocom (2003, Xbox, PS4, Game Cube), sowie die beiden von Enigma Software veröffentlichten rundenbasierten Strategiespiele War Leaders - Clash of Nations (2008, PC) und Legends of War (2010, Xbox 360, PS3, PSP).

Wie Lars Wingefors, Gründer und CEO von THQ Nordic, in einem Statement angab, habe man die Marken nicht in erster Linie aus Profitgründen, sondern wegen der Liebe zu dieser Art von Spielen erworben. Zuvor erwähnte er, dass es eine Menge Fan-Anfragen per E-Mail gab, die ihn dazu ermutigten, diese Titel in das Portfolio aufzunehmen. Er merkte zudem an, dass Spiele wie Sphinx vor allem sehr gut beim Publikum von Nintendo ankommen und fügte hinzu, dass man aktuell an zwei Spielen für die Nintendo Switch arbeitet. Welche Titel das sind, soll später enthüllt werden. Erst Ende Oktober hat das Unternehmen alle Marken von NovaLogic erworben (siehe unsere News: THQ Nordic erwirbt alle Marken aus dem Portfolio von NovaLogic).