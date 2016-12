Ni No Kuni 2 - Revenant Kingdom erscheint 2017 PS4-exklusiv, Trailer mit Spielszenen

PS4

Auf Sonys PlayStation Experience (PSX) im vergangenen Jahr war die von Freunden des ersten Teils erhoffte Fortsetzung Ni No Kuni 2 - Revenant Kingdom offiziell angekündigt worden. Bei der diesjährigen Ausgabe von Sonys Hausmesse hat Publisher Namco Bandai neue Spielszenen aus dem Anime-Rollenspiel von Professor Layton-Macher Level-5 veröffentlicht. Ihr könnt euch den vollständig deutsch untertitelten Clip direkt unter dieser News anschauen. Während bei der Ankündigung noch kein Termin für den PlayStation-4-Exklusivtitel genannt wurde, stellte Namco nun die Veröffentlichung irgendwann im kommenden Jahr in Aussicht.

Laut Akihiro Hino, Präsident von Level-5, soll Ni No Kuni 2 - Revenant Kingdom im Vergleich zu dem ersten Teil eine "riesige Verbesserung" darstellen. Er verspricht eine tiefgreifendere Geschichte mit dramatischeren Abschnitten. Hino sagte ferner, dass man Ni No Kuni 2 ansprechender für Erwachsene gestalten wolle und bereit sei, mehr Risiken einzugehen, als das beim Vorgänger der Fall war. Einige der neuen Features gehen laut ihm auf Ideen zurück, die den Entwickler nach der Fertigstellung des ersten Teils in den Sinn kamen, der im Februar 2013 exklusiv für PlayStation 3 erschien.

Ähnlich wie beim ersten Ni No Kuni arbeitet Level-5 für Ni No Kuni 2 mit dem bekannten Anime-Zeichentrickfilmherstellers Studio Ghibli (Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise ins Zauberland) zusammen.