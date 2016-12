Sonys Shuhei Yoshida: „Wir werden in Zukunft vorsichtiger mit Ankündigungen von Release-Terminen sein“

PS4

Bildquelle: YouTube-Kanal: Playstation

Shuhei Yoshida, der Präsident der SIE Worldwide Studios, hat während eines Panels im Rahmen der Playstation Experience 2016 in New York über die zukünftige Strategie des Unternehmens in Bezug auf die Ankündigungen von Release-Terminen gesprochen. Wie er anmerkte, habe man in der Vergangenheit des Öfteren den Fehler gemacht, kommende Titel zu früh mit einem konkreten Launch-Datum zu versehen. Sony habe aus seinen Fehlern gelernt und werde damit nun viel vorsichtiger sein, um nicht die Fans durch spätere Verschiebungen zu enttäuschen.

Die Entwicklung von Spielen in der PS4-Generation, nicht zuletzt aufgrund von Ambitionen der Teams, diese Spiele noch besser und komplexer zu machen, benötigt viel mehr Zeit, als es noch früher der Fall war. Selbst wenn die Spiele die Alpha-Phase erreicht haben und alle Features sich bereits im Spiel befinden, dauert es viel länger als früher, das Ganze zu testen und das Beta-Stadium zu erreichen. Hinzu kommt noch, dass das, was die Teams in der Vergangenheit gelernt haben, oft nicht bei der Entwicklung von Spiele der aktuellen Generation angewendet werden kann. Aus diesem Grund mussten wir in der Vergangenheit oft Titel nach hinten verschieben und das enttäuscht die Leute. Diese sind dann natürlich alles andere als nett zu uns und das vollkommen zurecht. Aus diesem Grund wollen wir in Zukunft viel Vorsichtiger mit unseren Termin-Ankündigungen sein.

Im Verlauf des Gesprächs kam Yoshida auch auf Horizon - Zero Dawn (Preview) zu sprechen und merkte an, dass es ein „großartiges und tiefgehendes Rollenspiel“ sei, aus dem vielleicht in Zukunft ein großes Franchise für die Playstation werden könnte. Zudem bestätigte er noch einmal, dass das ebenfalls in New York präsentierte The Last of Us - Part 2 sich aktuell noch in einer „sehr frühen Phase“ befindet und dass bis zur Veröffentlichung noch etwas Zeit ins Land ziehen wird. Den Livestream-Mitschnitt des kompletten zweiten Tages der Playstation Experience 2016 könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Aussagen von Yoshida zur Sonys Release-Date-Strategie und den beiden Spielen gibt es ab Minute 2:44:45.