Resident Evil 7: Bisher PS4-exklusive Demo bald auch für PC und Xbox One // Termine bekannt

PC XOne PS4

Die Demo zum kommenden Survival-Horror-Adventure Resident Evil 7 (Preview) war bisher ausschließlich auf der PS4 spielbar. Nachdem die Anspielversion im Playstation Store erst kürzlich durch das finale Update „Midnight“ erweitert wurde (mehr Details dazu hier: Resident Evil 7: Neuer Trailer zum Horror-Adventure und das finale Demo-Update „Midnight“ veröffentlicht), hat Capcom diese nun via Twitter auch für PC und die Xbox One angekündigt.

Besitzer der Xbox One werden demnach schon am 9. Dezember die Bekanntschaft mit der unheimlichen Familie Baker machen können, während die PC-Spieler sich noch bis zum 19. Dezember gedulden müssen. Laut den Entwicklern wird die Windows-Demo alle PC-spezifische Einstellungen und Grafikoptionen umfassen, so dass ihr das Spiel an eure Hardware anpassen könnt. Die PC-Systemvoraussetzungen gab Capcom bereits im September bekannt (siehe dazu auch unsere News hier: Resident Evil 7: PC-Systemvoraussetzungen bekannt). Die Vollversion des Spiels wird am 24. Januar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.