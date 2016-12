Nioh: Trailer und Video-Interview mit Creative Director Tom Lee von der PSX 2016

PS4

Auf der Playstation Experience 2016 in New York haben die Entwickler von Team Ninja neues Material zu Nioh (im TGS-Bericht) in Form eines actionreichen Trailers präsentiert. Der anwesende Creative Director Tom Lee hat darüber hinaus in einem Interview im Rahmen des Playstation-Livecasts über den Titel gesprochen und stellte anhand neuer Gameplay-Szenen verschiedene Spielelemente des kommenden Action-Adventures vor.

Den besagten Trailer könnt ihr euch direkt unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das Video-Interview haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt. Hierzulande wird Nioh ab dem 9. Februar des kommenden Jahres exklusiv für Sonys PS4 im Handel erhältlich sein.