1979 Revolution: Polit-Thriller jetzt auch mit deutschen Untertiteln

PC iOS MacOS

Black Friday, die erste Episode des im April 2016 gestarteten und komplett in englischer Sprache synchronisierten Polit-Thrillers 1979 Revolution, liegt inzwischen auch mit deutschen Untertiteln vor.

In 1979 Revolution übernehmt ihr die Rolle des Fotojournalisten Reza Shirazi, der Ende der 1970er Jahre über die Unruhen im Iran berichtet, währenddessen in den Strudel revolutionärer Ereignisse gerät und sich schließlich selbst größten Gefahren ausgesetzt sieht. Nach offiziellen Herstellerangaben haben die Entwickler für ihre Arbeiten am Spiel Zeugenaussagen und reale Quellen herangezogen.

Von der Kritik wurde 1979 Revolution insgesamt positiv aufgenommen (Metacritic: 80 %). Die erste Episode des Action-Adventures kostet bei Steam zur Zeit 11,99 Euro.