Mechwarrior 5 - Mercenaries angekündigt // Erste Gameplay-Demo aus der Pre-Alpha im Video

Piranha Games, das verantwortliche Entwicklerstudio hinter dem 2013 erschienenen Mechwarrior Online, hat im Rahmen der Mech Con 2016 mit Mechwarrior 5 - Mercenaries eine Fortsetzung der bekannten Mechwarrior-Reihe aus dem Battletech-Universum angekündigt, die im Jahr 1989 die erste Computer-Umsetzung erhielt und in der ihr als Pilot von waffenstarrenden Kampfrobotern, sogenannten BattleMechs, in den Krieg zieht.

Mechwarrior 5 - Mercenaries, das mit Hilfe der Unreal Engine 4 entsteht, wäre nach dem zuletzt im Jahr 2000 erschienenen Mechwarrior 4 - Vengeance und dessen beiden Add-Ons Mercenaries und Black Knight ein neuer Serienteil, der wieder eine Singleplayer-Kampagne enthält. Das oben erwähnte Mechwarrior Online ist ein rein auf Multiplayer-Gefechte ausgelegter Ableger der Reihe. Im neuen Titel, der im Jahr 3015 während des dritten Nachfolgekrieges angesiedelt ist, schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Mech-Piloten, der lukrativ entlohnte Aufträge von den verfeindeten Fraktionen der Inneren Sphäre annehmen kann und Anführer einer Söldnergruppe wird. Eine überlegte Vorgehensweise und taktisches Geschick sind nicht nur auf dem Schlachtfeld nötig, sondern auch bei der Akquisition neuer Waffen, Piloten sowie der Wartung und Ausstattung eurer BattleMechs.

Das von Piranha Games bereitgestellte Pre-Alpha-Videomaterial, das siebenminütiges Demo-Gameplay aus der kommenden Action-Simulation zeigt, haben wir für euch unter der News zum Abruf bereitgestellt und gibt euch einen Ausblick, wie der Titel aussehen könnte. In diesem wird ein alter Shadow-Hawk-Mech in einer Basis nach jahrelanger Inaktivität hochgefahren, um anschließend in einem ersten Gefecht seine überlegene Feuerkraft gegen einen feindlichen, leichten BattleMech unter Beweis zu stellen. Anscheinend war dieser jedoch nur die Vorhut einer Invasion, denn kurz darauf sind zwei riesige Dropships am Himmel im Landeanflug auf den Planeten zu sehen...

Weitere grafische Impressionen erhaltet ihr in unserer Screenshot-Galerie. Mechwarrior 5 - Mercenaries soll im Jahr 2018 für PC erscheinen, ob eine Konsolenumsetzung erfolgt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.