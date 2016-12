Nier - Automata: Release-Termin für den Westen, Demo geplant, Trailer von der PSX 2016

PC PS4

Während der Termin für die Veröffentlichung von Nier - Automata in Japan bereits seit einer Weile feststeht, mussten die Fans hierzulande bisher noch auf ein konkretes Datum warten. Dieses hat Square Enix nun im Rahmen der Playstation Experience 2016 in New York verraten. Das Action-Rollenspiel wird laut dem Publisher am 7. März 2017 für PC und die PS4 erscheinen.

Auf dem offiziellen Playstation Blog kündigte Square Enix’ Associate Product Marketing Manager Francis Santos zudem eine Demo an, die „schon bald“ im Playstation Store erscheinen soll. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es dafür noch nicht. Im Folgenden könnt ihr euch einen neuen Trailer anschauen, den Platinum Games im Zuge des Events präsentierte: