Uncharted: The Lost Legacy: Erste Details zum Inhalt des eigenständigen DLCs

PS4

Bereits gestern erschien im Rahmen der diesjährigen Playstation Experience ein erstes Video zum kommenden DLC des erfolgreichen Action-Adventures Uncharted 4 - A Thief's End (zum Test, Note: 9.5). Heute hat Naughty Dogs Creative Director Shaun Escayg weitere Details zu der Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy auf dem Playstation-Blog bekanntgegeben. Demnach werdet ihr euch nicht, wie in ersten Gerüchten vermutet, mit Nathans Bruder Sam und seinem Kumpel Sully, sondern gemeinsam mit Nathans (Ex-)Freundin aus dem zweiten und dritten Teil der Serie durch die zusätzlichen Inhalte schlagen. Denn Nathans Geschichte, so der Creative Director, sei "zu Ende".

Die Entscheidung, Chloe Frazer als neue Hauptfigur einzuführen, begründet Escayg mit ihrer hohen Beliebtheit, sowohl beim Entwickler Naughty Dog als auch in der Community:

Über die Jahre haben wir eine unglaubliche Auswahl an Charakteren entwickelt, aber wir kamen immer wieder auf genau eine Person zurück: Chloe Frazer. Die wortgewandte Meisterdiebin, die ihr Debüt in Uncharted 2 gab, ist nicht nur unter unseren Lieblingscharakteren, sondern, wie wir wissen, geht es der Community ähnlich. Sie ist eine starke, rätselhafte Führungsperson – in anderen Worten, perfekt, um die Protagonistenrolle in Uncharted: The Lost Legacy einzunehmen.

In dem Video, das wir euch unter dieser News noch einmal verlinkt haben, seht ihr Szenen aus einem sehr frühen Abschnitt des Spiels. In diesem ist Chloe auf dem Weg durch eine vom Krieg erschütterte Stadt, um sich mit der im vierten Teil eingeführten Söldner-Anführerin Nadine Ross zu treffen. Im Anschluss sollen die beiden gemeinsam "tief in Indiens Whestghats-Gebirge reisen", um dort einen seit langer Zeit verloren gegangenen Stoßzahn des elefantenköpfigen Gottes Ganesh wieder aufzutreiben.

Die Mechanik des Spiels wird nicht angetastet. "Wir wollten, dass sich dieses Abenteuer durch die selben großartigen Elemente der Hauptserie auszeichnen würde, von dem filmartigen Storytelling in exotischen Umgebungen zu dynamischen Gefechten und verschachtelten Puzzles", konstatiert Escayg.

Uncharted: The Lost Legacy soll eigenständig spielbar und sowohl als Datenträger sowie digitaler Download erhältlich sein. Besitzern der zurzeit nur bis zum 13. Dezember im Playstation-Store erhältlichen Uncharted 4 Digital Deluxe Edition (74,99 Euro) oder des Forscher-Pakets (24,99 Euro) soll die Erweiterung kostenlos bei Erscheinen zur Verfügung gestellt werden. Wann der DLC erscheinen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.