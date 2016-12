Resident Evil 7: Neuer Trailer zum Horror-Adventure und das finale Demo-Update „Midnight“ veröffentlicht

PC XOne PS4

Capcom hat im Rahmen der diesjährigen Playstation Experience in New York neue Spielszenen aus seinem kommenden Survival-Horror-Adventure Resident Evil 7 (Preview) gezeigt. Der präsentierte Trailer geht nochmal auf die Geschichte de Spiels ein und lässt euch einen weiteren Blick auf das gruselige Herrenhaus und die unheimlichen Mitglieder der Familie Baker werfen, mit denen es der Protagonist Ethan Winters auf der Suche nach seiner totgeglaubten Frau Mia zu tun bekommt. Den neuen Clip könnt ihr euch am Ende der News anschauen.

Wie Capcoms Social Media Specialist Kellen Haney zudem auf dem offiziellen Playstation Blog verrät, ist das finale Update „Midnight“ ab sofort für die Demo des Spiels im Playstation Store zum Download verfügbar. Die Aktualisierung erweitert die Anspielversion um neue Inhalte und lässt euch noch tiefer in die Geheimnisse des schaurigen Domizils eintauchen. So erfahrt ihr unter anderem, was sich hinter der mysteriösen überwachsenen Tür verbirgt, die mit dem letzten Update „Twilight“ aufgetaucht ist. Die komplette Demo kann auf Wunsch auch mit Playstation VR gespielt werden. PS4-Pro-Besitzer können den Titel darüber hinaus in der (hochskalierten) 4K-Auflösung erleben. Das fertige Spiel wird ab dem 24. Januar des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.