Marvel vs. Capcom - Infinite & Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für aktuelle Systeme angekündigt

PC XOne PS4

Die Marvel-Götter sind uns gnädig gestimmt, die Gerüchte der letzten Wochen haben sich bestätigt. Mit Marvel vs. Capcom - Infinite kündigte Capcom am Samstag auf der diesjährigen Playstation Experience den neuesten Teil seiner Prügelspielserie an. Das Spiel soll Ende des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.

In Marvel vs. Capcom - Infinite treffen zwei Kontrahenten aufeinander, wobei jeder ein Tag-Team, bestehend aus zwei Charakteren steuert. Der Zusatz im Titel weist dabei auf eine neue Spielmechanik hin: die sogenannten Infinity-Steine (Macht, Raum, Zeit, Realität, Seele und Geist), mit denen man die Eigenschaften seiner Kämpfer anpassen und ihnen so besondere Fähigkeiten verleihen kann. Neben dem Online-Multiplayer (Casual und Ranked) soll das Spiel auch einen „cineastisch inszenierten“ Story-Modus, sowie auch einen klassischen Arcade-Modus, Training und spezielle Missionen bieten. Das Spiel basiert auf Epics Unreal Engine 4.

Zu den ersten bestätigten Figuren zählen Captain Marvel, Iron Man, Ryu und Mega Man X. Im unten stehenden Render-Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf die Helden werfen. Erstes Gameplay-Material wird nach dem aktuell laufenden Capcom Cup Finale zu sehen sein.

Um den Fans die Wartezeit zu versüßen hat Capcom zusätzlich den bei der Community beliebten Vorgänger Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für aktuelle System angekündigt. Das Spiel enthält alle bisher veröffentlichten DLCs und kann in 1080p und mit flüssigen 60 Bilder pro Sekunde gespielt werden. PS4-Besitzer können in Kürze im Playstation Store zugreifen. Der Preis liegt bei 24,99 Euro. PC- und Xbox-One-Spieler müssen sich noch bis März 2017 gedulden.