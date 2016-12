The Last of Us - Part 2: Offiziell auf der PSX angekündigt // Trailer

PS4

Nach den endlosen Spekulationen und Gerüchten haben Sony und Naughty Dog vor wenigen Stunden im Zuge der Playstation Experience 2016 die Fortsetzung von The Last of Us (Testnote: 9.0) angekündigt. Die Enthüllung des The Last of Us - Part 2 getauften Nachfolgers erfolgte durch einen ersten Trailer, der schon mal verrät, dass sich die Geschichte auch dieses Mal um Ellie und Joel drehen wird, auch wenn die Geschehnisse des Vorgängers offenbar bereits einige Jahre zurückliegen. Seitens Creative Director Neil Druckmann heißt es dazu: