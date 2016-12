Shattered - Tale of The Forgotten King erfolgreich auf Kickstarter finanziert // Release 2018 & Neuer Trailer

PC XOne PS4

Anfang November hat der Indie-Entwickler Redlock Studio auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne für sein erstes Projekt, Shattered - Tale of The Forgotten King, gestartet (mehr Details dazu hier: Shattered - Tale of The Forgotten King: Mix aus 2D-Plattformer und 3D-Action auf Kickstarter). Wie die Macher nun bekanntgaben, wurde der Titel erfolgreich finanziert.

Insgesamt konnten bisher mehr als 90.000 Euro gesammelt werden (nötig waren 80.000), wobei sich über 1.400 Unterstützer an der Aktion beteiligt haben. Für die angesetzten Stretch-Goals, wie weitere Umgebungen, Kreaturen und mehrere Spielenden, reicht es zwar nicht, zusätzliche Bossgegner könnten bis zum Ablauf der Aktion aber noch durchaus ins Spiel schaffen.

In einem Update bedankten sich die Entwickler für die Unterstützung und gaben schon mal einen groben Release-Zeitraum für den Titel bekannt. Das Spiel soll demnach 2018 für PC und Mac erscheinen. Auch wenn die Konsolenversionen nicht finanziert wurden, will das Studio diese trotzdem realisieren. Das Geld dafür soll durch die PC-Verkäufe generiert werden.