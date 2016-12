Yonder - The Cloud Catcher Chronicles: Neues Open-World-Adventure für PC und PS4 angekündigt // Trailer

PC PS4

Mit Yonder - The Cloud Catcher Chronicles hat das von ehemaligen Rocksteady- und Activision-Mitarbeitern gegründete Studio Prideful Sloth sein erstes Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Open-World-Adventure, das im kommenden Jahr für PC und die PS4 erscheinen soll.

In Yonder erkundet ihr die riesige Insel Gemea, die laut den Entwicklern aus insgesamt acht verschiedenen Klimazonen besteht. Euer Abenteuer führt euch sowohl durch sonnige, tropische Strände, als auch kalte schneebedeckten Gipfeln, wobei jede Zone über eine eigene Flora und Fauna sowie wechselnde Jahreszeiten und Tag- und Nacht-Zyklen verfügen soll. Auch wenn Gemea auf den ersten Blick wie ein Paradies aussieht, wartet die Insel auch mit einigen Gefahren auf, denn eine böse Dunkelheit bedroht das Land und ihre Bewohner.

Als Held von Yonder begebt ihr euch auf einen Selbstfindungstrip. Auf eurer Reise erkundet ihr die Insel, deckt ihre Geheimnisse auf und stellt euch verschiedenen Herausforderungen, um Gemea und ihre Bewohner zu retten. Die gutherzigen Einheimischen könnt ihr durch Talente wie Landwirtschaft, Handwerk, Kochen, Angeln oder Braukunst unterstützen und werdet im Gegenzug mit hilfreichen Dingen wie Ressourcen oder gar einer eigenen Farm belohnt.

Passend zur Ankündigung des Spiels wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Weitere Spielszenen werden in Kürze im Rahmen der diesjährigen Playstation Experience gezeigt, die bekanntlich heute Abend in Anaheim starten wird. Die Eröffnungszeremonie könnt ihr ab 19:00 Uhr (deutscher Zeit) via Livestream verfolgen.