Prey: Etwa 9 Minuten langes Gameplay-Video mit Entwicklerkommentaren veröffentlicht

Ein taggenaues Release-Datum für Prey wurden vom Publisher Bethesda Softworks und dem Entwickler Arkane Studios bislang noch nicht preisgegeben. Interessierte Spieler dürfte jedoch freuen, dass kürzlich ein neues Video veröffentlicht wurde, in dem ihr euch im Verlauf von fast neun Minuten einen Eindruck vom kommenden Titel verschaffen könnt.

Beim Gezeigten handelt es sich ausschließlich um Gameplay-Szenen, die vom Creative Director Raphael Colantonio und dem Lead Designer Ricardo Bare kommentiert werden, wodurch ihr einige weitere Details zum Spiel erhaltet, das den Angaben am Ende des Videos zufolge im Frühling 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird.

Unter anderem erhaltet ihr während des Gameplay-Walkthroughs Eindrücke von der Raumstation Talos 1 oder auch den Kämpfen, in denen unterschiedliche (selbst hergestellte) Waffen und Fähigkeiten – wie zum Beispiel Mimikry, Kinetische Explosion oder Hebelkraft – zum Einsatz kommen. Darauf hingewiesen wird, dass „kreative Spieler [die] Fähigkeiten auf raffinierte Weise kombinieren [können]“. So ist beispielsweise in der Demo zu sehen, wie sich der Protagonist in ein kleines Objekt verwandelt und anschließend mittels einer kinetischen Explosion auf eine erhöhte Ebene gelangt und so seinem Verfolger entkommt.

Auch auf einige der Gegnertypen, die sich euch in Prey in den Weg stellen werden, wird eingegangen: Mimics sind kleine, spinnenähnliche Kreaturen, die sich – der Name deutet es bereits an – durch Verwandlung in verschiedene Objekte tarnen können. Zu sehen sind im Gameplay-Video zudem die „schnellen, aggressiven und gefährlichen“ Phantom oder auch der sogenannte Albtraum, zu dem es nur heißt „Wenn ihr den Albtraum seht, ist Abhauen manchmal ratsamer als Kämpfen ...“.