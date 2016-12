Mass Effect - Andromeda: Creative Director Mac Walters beantwortet Fragen zum Game-Awards-Trailer

PC XOne PS4

Mac Walters, der Creative Director hinter dem kommenden Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda, hat sich auf Twitter mal wieder den Fragen der Fans gestellt. Diesmal drehten sich diese um den Trailer, den Bioware im Rahmen der diesjährigen Game Awards präsentierte (mehr dazu hier: Mass Effect - Andromeda: Kämpfe, Fahrzeuge und Story im 4K-Gameplay-Video). Auch ein paar allgemeine Fragen zum Spiel werden beantwortet.

So versicherte er zunächst in einem Tweet, dass die in Los Angeles gezeigte Szenen hundertprozentig echt waren. „Das Gezeigte wurde direkt aus einem Playthrough zum Spiel entnommen. Keine Tricks, nur Gameplay“, so der Entwickler. Zudem verriet er die Namen der beiden Begleiter, die in dem Clip an der Seite von Sarah Ryder gekämpft haben. Dabei bestätigte er auch das bereits seit April 2015 kursierende Gerücht und gab an, dass der Kroganer „Drack“ heißen wird. Der weibliche Turianer heißt „Vetra“.

Auf die Frage eines Followers, weshalb im Video auch feindlich gesinnte, menschliche Fraktionen auftauchen (schließlich kamen alle Menschen auf einer Arche nach Andromeda), ließ Walters durchblicken, dass es im Spiel zu einem Ereignis kommen wird, das die Menschen spalten wird. In einem weiteren Tweet bestätigte er auch, dass die bewohnten Areale im Spiel jeweils mit ihren eigenen Geschäften und Aktivitäten aufwarten werden.

Des Weiteren verriet er, dass das neue Forschungsfahrzeug Nomad, ähnlich wie der Mako aus der alten Trilogie, einen Aufwärts- und Vorwärtsboost haben wird. Zudem ging er noch auf den im Trailer gezeigten „Biotic Shield“ ein und gab an, dass dieser bestimmte feindliche Angriffe reflektieren kann. In naher Zukunft sollen dazu weitere Details folgen.