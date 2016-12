Square Enix' Holiday Surprise Box: Alle Jahre wieder Spieleüberraschungen

Alle Jahre wieder bietet euch Square Enix seine Holiday Surprise Box an. Das ist ein günstiges Spiele-Bundle, bei dem euch der Inhalt erst nach dem Kauf offenbart wird. Fanden sich in der Vergangenheit auch schon einmal aktuelle Titel des Publishers in dem Päckchen, so war der Inhalt der letzten Surprise-Pakete unter den Usern hier auf GamersGlobal nicht unumstritten, wie ihr den Kommentaren zu den entsprechenden News entnehmen könnt. Während die einen den niedrigen Preis begrüßten, um ihrer Sammlung ein paar Spiele zum Schnäppchenpreis hinzufügen zu können, monierten andere den für sie unspektakulären Inhalt.

Jeder von euch kann nun bis Montag, den 19.12., entscheiden, ob er Square Enix' diesjähriges Angebot zu Weihnachten annehmen möchte. In diesem Jahr bietet die Holiday Surprise Box für den üblichen Preis von 6,49 Euro sieben Titel im Wert von 70 Euro, so das Versprechen des Publishers. Am darauf folgenden Dienstag, den 20.12., soll der Inhalt der Box dann enthüllt und die Keys versendet werden.