3DS

Shin Megami Tensei 4 - Apocalypse ab 32,53 € bei Amazon.de kaufen.

Die letzten Bewohner Tokyos haben sich in den Untergund zurückgezogen.

Déjà-vu unter der Donnerkuppel

Links im Bild betritt gerade ein Zufallsgegner die 3D-Welt.

Ein dämonischer Pakt

Das tolle Design der Dämonen ist abwechslungsreich und kreativ.

Grinding und Apps

Die rundenbasierten Kämpfe finden in der Ego-Perspektive statt.

Fazit

Rundenbasiertes Rollenspiel

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Sprache und Texte nur auf englisch

Erhältlich seit 1.12.2016 für 39,99 Euro

In einem Satz: Die nächste JRPG-Großtat aus dem Hause Atlus.

Jede Woche stellen wir euch ein interessantes eShop-Spiel für WiiU, 3DS oder Virtual Console vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um diese Rubrik kümmern sich unsere UserundDie japanische Rollenspielseriefeiert demnächst ihr 25-jähriges Jubiläum und ist – obwohl stets im Schatten vonund– eine unbestrittene Grande Dame des Genres. Neben der Hauptserie erschienen auch zahlreiche Ableger wie die ebenfalls sehr populäre-Reihe.heißt der neuste Vertreter der Kernreihe, der vor kurzen auf dem Nintendo 3DS veröffentlicht wurde. Für den heuten eShop-Check sind wir in eine düstere Welt abgetaucht, in der ein Krieg zwischen Göttern und Dämonen tobt.Tokyo in den 2030er Jahren. Die einstige Metropole ist die letzte Enklave der Menschheit nach dem nuklearen Holocaust. Eine gigantische Kuppel bewahrt die Stadt vor der tödlichen Strahlung, aber auch dem Antlitz der Sonne. Gefangen im ewigen Dunkel organisieren sich die Überlebenden in kleinen Gemeinschaften in den U-Bahnhöfen, denn an der Oberfläche tobt nunmehr ein verheerender Krieg zwischen Göttern und Dämonen. Der atomare Winter war keinesfalls das Werk von Menschenhand, sondern ein infernaler Schachzug der epischen Auseinandersetzung. In diesen düsteren Zeiten entpuppt sich der junge Krieger Flynn als große Hoffnung für den Frieden. Er soll den Krieg beenden und die Trümmer der Zivilisation zu einer neuen Zukunft formen. Und dennoch ist er nicht der Protagonist von Shin Megami Tensei 4 - Apocalypse.Der neuste Ableger der Rollenspielserie ist kein gänzlich eigenständiges Werk, sondern parallel zu den Ereignissen des Vorgängers Shin Megami Tensei 4 angesiedelt. Dessen zehnstündigen, im Mittelalter angesiedelten Prolog spart Apocalypse jedoch aus, sodass wir direkt die zerstörten Straßenzüge von Tokyo erkunden. Die rasante Rekapitulation der Vorgeschichte wirft für Neulinge mehr Fragen als Antworten auf, verortet uns und den Protagonisten Nanashi jedoch brauchbar in der serientypischen Dystopie.Als Novize der ordnungschaffenden Hunter Association sind wir mit einfachen Aufgaben fernab der Kämpfe betreut und brennen auf einen richtigen Einsatz an der Front. Wir schauen zu Flynn, dem Helden und Heilsbringer des Vorgängers, auf und wollen uns unbedingt an dessen Seite beweisen. Ob wir der Welt am Ende den Frieden oder das Chaos bringen, hängt dabei von unseren Entscheidungen ab.Auf der Erkundungstour durch Tokyo und die teilweise aus dem Vorgänger bekannten Schauplätze schauen wir Nanashi wie gehabt über die 3D-Schulter. In den Untergrundverstecken führen wir vorrangig Gespräche, erhalten neue Aufgaben oder treiben Handel. Auf den Straßen hingegen stellen wir uns in der Ego-Perspektive den rundenbasierten Zufallskämpfen und sammeln Erfahrungspunkte für Levelaufstiege samt Charakterverbesserungen.So entscheidet der Initiativwert über die Reihenfolge im Duell, die Stärke bestimmt den ausgeteilten Schaden und kritische Treffer hängen vom Glücksfaktor ab. Genauso wichtig wie die Handvoll Attribute sind unsere übersinnlichen Mitstreiter. Statt menschlicher Kammeraden führen wir bis zu drei Dämonen ins Feld, die mit dem Smartphone – das wichtigste Utensil im Spiel – beschwört werden.Ob nackte Engel, in schwere Rüstungen gewandete Berserker, Zombies, Hypogryphen, Fellknäule mit messerscharfen Klauen, Elfen oder magische Kühe, das tolle Charakterdesign der über 400 Dämonen deckt das komplette Spektrum von Fetisch bis knuffig ab und weckt die Sammellust. Freiwillig ergreifen die Monster jedoch nicht für uns Partei, sondern müssen mit Schmeichellein, wüsten Drohungen, Lügen, Geschenken oder Opfergaben überredet werden. Jeder Mitstreiter hat seine eigenen Vorlieben und Abneigungen. Einmal rekrutiert sammeln diese ebenfalls Erfahrungspunkte und erlangen stärkere oder neue Fähigkeiten, die sich wiederum auf Nanashi übertragen lassen. Durch die geschickte Fusion zwei oder mehrerer Dämonen erschaffen wir noch mächtigere Verbündete, wobei Experimente ausdrücklich erwünscht und motivierend sind.Die Kampfmechanik von Shin Megami Tensei 4 - Apocalypse wirkt wie ein Gegenentwurf zum experimentellen Art-Design und unterliegt den genreüblichen Konventionen. In der Oberwelt wird Gegner auf Gegner in der Grinding-Sucht-Spirale niedergerungen. Während bereits der mittlere Schwierigkeitsgrad gewohnt hart ausfällt, ist die erste Stufe einen Tick zu einfach geraten. Dafür können wir die Option jederzeit anpassen. In den Duellen suchen wir Schwachpunkte, um möglichst großen Schaden zuzufügen und extra Züge zu erlangen. Acht Eigenschaften wollen „abgeklopft“ werden, wobei auch Resistenzen oder Immunitäten auftreten können.Nur wenn wir uns möglichst breit aufstellen oder eine ausgeglichene Ersatzbank pflegen, haben wir eine Chance. Gute Ausrüstungsgegenstände, neue Waffen und der clevere Einsatz von Items erhöhen unsere Erfolgsaussichten zusätzlich. Die Sachen erhalten wir durch Einkäufe beim Händler, das Stöbern in versteckten Truhen oder als Geschenke. Außer Dämonen, Fähigkeitspunkte und Gold sammeln wir zudem noch Guthaben für das Freischalten neuer Apps auf dem Smartphone. Die Erweiterungen der „Hauptwaffe“ gewähren uns zum Beispiel einen Bonus auf bestimmte Kampfattribute, regenerieren Lebenspunkte beim Laufen, erhöhen die Fähigkeiten-Slots unserer Begleiter oder ermöglichen die bereits erwähnten Fusionen.Auf dem Papier wirkt Shin Megami Tensei 4 - Apocalypse wie eine riesige Erweiterung des exzellenten Vorgängers, die lediglich eine neue Perspektive auf die vergangenen Ereignisse bietet (und diese vorwegnimmt!). Das japanische Rollenspiel greift dessen Charaktere und Schauplätze in Teilen auf und übernimmt Großteile der Mechaniken unverändert. Der Protagonist Nanashi, dessen Geschichte und Gefolge bieten jedoch genügend Eigenständigkeit. Dank der Gene greifen die verschiedenen Spielsysteme wie die rundenbasierten Kämpfe, das Rekrutieren und Fusionieren der unzähligen Dämonen und der Ausbau des eigenen Helden erneut sehr stimmig und motivierend ineinander. Die düstere wie abwechslungsreiche Spielwelt, das tolle Charakterdesign und die gigantische Spielzeit – anderes ist man von Shin Megami Tensei auch nicht gewöhnt – tun ihr übriges, um das Spiel in den Rang eines Pflichtkaufs für Genreanhänger zu erheben.