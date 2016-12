Dreamfall Chapters: Konsolenversionen erscheinen Ende März 2017

PC PS4 Linux MacOS

Dreamfall Chapters ab 17,06 € bei Amazon.de kaufen.

Seit Juni dieses Jahres können PC-Spieler alle Episoden von Red Thread Games fantasievollem Adventure Dreamfall - Chapters (im Test) erleben. Nun hat der norwegische Entwickler bekannt gegeben, wann auch die Konsolenspieler ran dürfen. Demnach erscheint das Spiel am 24. März 2017 für PlayStation 4 und Xbox One. Der Preis für die Download-Version, in der alle Episoden enthalten sind, wird in den USA bei 29,99 Dollar liegen – der Europreis ist noch nicht bekannt. Auch Disc-Version für beide Plattformen sind vorgesehen.