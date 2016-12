Feiertage-Verlosung 2016, 31.12.: Großes Hardware-Paket von Epic Gear plus Faeria

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rund 5.000 Euro findet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmen Activision, Bethesda, Blizzard, Daedalic, Deep Silver, Denon, Electronic Arts, Epic Gear, Konami, Microsoft, Namco Bandai, Nintendo, Warner, Take2, Turtle Beach, Ubisoft und Wargaming.net.

Tag 8, 31.12.: Großes Hardware-Paket von Epic Gear plus Faeria

Wenn ihr nach einem Hardware-Rundumsorglospaket sucht, dann findet ihr genau das im Gewinnpaket unserer heutigen Feiertage-Verlosung. Mit der Gaming-Maus Zora steuert sich alles butterweich, ganz besonders, wenn man sie auf dem Mousepad Gryphuz benutzt. Lästige Kabel gibt es dank dem Kabelführer Skorpios auch nicht mehr. Klar darf mit der Gaming-Tastatur Defiant auch das passende Keyboard nicht fehlen, woran ihr auch den Handgelenkschoner anbringen dürft.



Damit es mit Sound und Chat passt gibt es zudem noch das Headset Thunderouz oben drauf. Und was sollt ihr spielen? Natürlich das Sammelkarten-Spiel Faeria. Dafür gibt es zudem noch einen Bonuscode, mit dem ihr Zugang zu 12 Battle Chests, 3 Pandora Coins, einem Gold Fountain und dem Item-Paket Aurora Cosmetic Bundle erhaltet. Diese Zusatzinhalte haben einen ungefähren Wert von 40 Euro. Mit dem gesamten Paket erhaltet ihr also einen Gegenwert deutlich jenseits von 300 Euro.



Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Kartenspiele sind sehr beliebt, das gilt auch für die klassischen Varianten. Mit französischem Anstrich versehen gibt es ein Symbol, dessen alternative Bezeichnung auch heute noch mancherorts von Kindern, die nicht gefunden werden wollen, in einem Reim verwandt wird. Ein anderer, der im wahren Leben Stephan heißt, trällerte diesen Spruch – oder wenigstens einen Teil davon – in einem Lied. Stephans Stimme war aber auch mal in einem Computerspiel zu hören. Wie lautet der Name des Charakters, dem er seine Stimme lieh?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 8: EpicGear" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 31.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.