Capcom Cup 2016: Street Fighter 5 & WHEN'S MAHVEL? (Beginn: Fr., 19:00)

Street Fighter 5 ab 26,26 € bei Amazon.de kaufen.

Capcom trägt am Freitag den 2. und Samstag den 3.12 erneut sein jährliches Fighting Game Turnier aus, welches das Finale der Capcom Pro Tour darstellt. Erstmals ist das Spiel der Wahl das im Frühjahr erschienene Street Fighter 5. 32 Spieler aus verschiedenen Ländern der Welt haben sich über das Jahr dafür qualifiziert. Darunter befinden sich Namen wie Infiltration (Korea), Tokido (Japan), Justin Wong (USA), Xiao Hai (China), Gamer Bee (Taiwan), Phenom (Norwegen), Xian (Singapur), Luffy (Frankreich), Brolynho (Brasilien) und Ryan Hart (England).

Ausgetragen wird das Turnier im Double-Elimination-Format mit 3/5 Matches. Am Freitag wird das Spielerfeld dabei auf 8 Teilnehmer heruntergebrochen, die dann am Samstag auf der PlayStation Experience 2016 um den Titel und damit um ein Preisgeld von über 120 Tausend US-Dollar kämpfen. Abgesehen vom Turniergeschehen soll dabei auch der erste Charakter der Season 2 zu Street Fighter 5 vorgestellt werden. Dem letzten Teaser nach zu urteilen, handelt es sich dabei um Akuma.

Weiterhin haben sich im Laufe der letzten Woche Hinweise verdichtet, dass im Zuge dessen ein neuer Teil der bei Epileptikern beliebten Marvel vs. Capcom Reihe für Playstation 4 und PC vorgestellt wird. Angeblich soll es sich dabei um ein Reboot handeln, das sich diesmal auf das Marvel Cinematic Universe konzentriert, womit die X-Men als auch die Fantastic Four zum Bedauern der Fans ausscheiden. Im Gegensatz zum Vorgänger soll es sich diesmal um Zweier-Teams handeln mit einem zusätzlichen Assist-Charakter. Über einen möglichen Port von Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für aktuelle Systeme, entwickelt von Iron Galaxy (zuletzt verantwortlich für Killer Instinct), wird gemunkelt.

Wenn ihr das Event verfolgen wollt, könnt ihr dies auf dem unten verlinkten Twitch-Kanal tun. Der Capcom Cup beginnt am Freitag um 19:00 Uhr und am Sonntag um 3:30 Uhr unserer Zeit (UCT+1).