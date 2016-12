Amazon erhöht die Versandkosten

Nachdem der Online-Händler Amazon.de kürzlich bekannt gab, dass die Kosten für die Prime-Mitgliedschaft steigen werden, erhöht das Unternehmen nun auch die Versandkosten für verschiedene Spezialversand-Optionen, dies gilt aber auch für den Standard-Versand bestimmter Produktkategorien. Generell sind von der Versandkostenerhöhung allerdings lediglich Amazon-Kunden betroffen, die kein Prime besitzen.

Bei 3 Euro Versandkosten bleibt es für alle Medien (also etwa auch Spielekonsolen und Games) sowie für die Produktkategorien Drogerie, Lebensmittel sowie "Fashion" und Sportbekleidung. In allen anderen Standard-Kategorien fallen ab sofort 3,99 Euro an, vorausgesetzt, die Bestellung erreicht nicht die für eine versandkostenfreie Zustellung erforderliche Summe von 29 Euro. Teurer für Nicht-Prime-Mitglieder wird der Premium-Versand. Für die garantierte Zustellung am Werktag nach Versand zahlen Amazon-Kunden ohne Prime nun 7,99 Euro statt den bisherigen 6,00 Euro. Die "Morning-Express"-Zustellung, die einer Zustellung am nächsten Werktag nach Versand bis 12:00 Uhr entspricht, kostet nun pro Artikel 13,99 Euro (vorher 9,99 Euro) – Prime-Mitglieder zahlen wie gehabt 5,00 Euro pro Artikel.

Ferner gab Amazon die Fristen für spätentschlossene Weihnachtsgeschenkkäufer bekannt. So garantiert Amazon die Lieferung bei lagernden Artikeln bis zum 24. Dezember für Prime-Mitglieder bei Bestellungen bis zum 23. Dezember um 12:00 Uhr, für Kunden ohne Prime bei Bestellungen nur bis zum 21. Dezember – kurzfristigere Bestellabwicklung vor Weihnachten garantiert Amazon lediglich für Expressversandoptionen.

Prime-Kunden bekommen die Versandkostenerhöhung ab dem kommenden Jahr im Rahmen der Erhöhung der Jahresgebühr ebenfalls zu spüren. Für das, was zuvor 49 Euro pro Jahr kostete, veranschlagt Amazon ab Februar 69 Euro pro Jahr. Wer bereits Prime-Kunde ist, muss erst ab der nächsten automatischen Verlängerung der Prime-Mitgliedschaft nach Juli 2017 die 20 Euro mehr zahlen. Die Amazon-Prime-Mitgliedschaft umfasst nicht nur die Vorteile bei den Versandkosten, sondern auch die kostenlosen Streaming-Angebote im Rahmen von Amazon Instant Video und Amazon Instant Music.