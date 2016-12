Dauntless: Koop-Action-Rollenspiel im Stile von Monster Hunter angekündigt // Trailer

PC

Mit Dauntless hat das brandneue Indie-Studio Phoenix Labs sein erstes Projekt für den PC angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Koop-Action-Rollenspiel im Stile von Monster Hunter, bei dem ihr Online gemeinsam mit anderen Spielern gegen verschiedene Monster kämpft. In der offiziellen Kurzbeschreibung heißt es seitens der Entwickler:

Erforscht eine zerschmetterte Welt, schmiedet mächtige Waffen und jagt die grausamen Ungeheuer, die unser Überleben bedrohen.

Dauntless setzt auf ein Free-to-play-Modell und soll mit skillbasierten Kämpfen (inklusive Kombo-Angriffen und aktivem Ausweichen), sowie einem Handwerksystem aufwarten, mit dem ihr neue Ausrüstung und Waffen herstellen könnt. Die Entwickler wollen die Spieler nach dem Release regelmäßig mit neuen Gegenständen und Herausforderungen in Form von neuen Monstern versorgen. Auf der offiziellen Homepage könnt ihr euch bereits für die geplante Beta anmelden. Das fertige Spiel soll irgendwann im Laufe des kommenden Jahres erscheinen. Ob es später auch eine Umsetzung für die aktuellen Konsolen geben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Phoenix Labs setzt sich aus einigen Veteranen der Spielebranche zusammen. Unter anderem sind ehemalige Entwickler von Blizzard, Bioware, Capcom und Riot Games im Team. Gründer des Studios ist Jesse Houston, der in der Vergangenheit unter anderem an League of Legends und Mass Effect mitwirkte. Einen ersten Trailer zum Spiel gibt es auch schon zu bestaunen: