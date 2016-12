Mass Effect - Andromeda: Kämpfe, Fahrzeuge und Story im 4K-Gameplay-Video

PC XOne PS4

Bioware hat einen neuen Trailer zu Mass Effect - Andromeda veröffentlicht, der diverse bislang noch nicht gezeigt Spielmechaniken veranschaulicht. Neben Material aus den Dialogsequenzen, die sehr ähnlich funktionieren wie in den Vorgängern, deutet sich in einem Fahrzeug-Abschnitt mit dem sogenannten Nomad an, dass der Open-World-Aspekt erheblich wichtiger wird, als es in den Vorgängern der Fall war. Zu sehen sind auch verschiedene Szenen aus Kämpfen, in denen die Heldin diverse, teils sehr spektakuläre Fähigkeiten zeigt. Auch die Sternenkarte, das Ausrüstungsmenü oder auch der Einsatz einer Art Scanner sind zu sehen.

Das komplett deutsch untertitelte Video könnt ihr auch in 4K anschauen. Mass Effect - Andromeda soll im Frühjahr 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.