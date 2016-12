The Walking Dead Staffel 3: Episode 1 und 2 parallel, erste Gameplay-Szenen

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

The Walking Dead - Staffel 3 - Episode 1 - Neuland ab 34,98 € bei Amazon.de kaufen.

Telltale Games hat im Rahmen der Game Awards nicht bloß erstes Material zu Marvel's Guardians of the Galaxy veröffentlicht, sondern auch erste Spielszenen aus der Auftaktepisode der dritten Staffel von The Walking Dead. Im Video, das ihr direkt unter dieser Newsmeldung anschauen könnt, seht ihr einige der neuen Charaktere, mit denen ihr es in der Episode Neuland sowie der übrigen vier Folgen zu tun bekommt.

Clementine, die in The Walking Dead Staffel 1 (im Test: Note 8.5) noch von Hauptfigur Lee beschützt werden musste und in The Walking Dead Staffel 2 (im Test: Note 7.5) selbst zur Protagonistin wurde, ist ebenfalls kurz zu sehen. Den Großteil der Geschichte dürften die Spieler auch aus ihrer Perspektive erleben.

The Walking Dead Staffel 3 startet am 20. Dezember unter anderem auf PC, Xbox One und PlayStation 4. Als Besonderheit wird zum genannten Datum aber nicht bloß die Auftaktepisode veröffentlicht. Stattdessen erhalten Seasonpass- respektive Einzelkäufer Episode 2 direkt dazu.