Bulletstorm - Full Clip Edition: Remastered-Version mit Duke Nukem als spielbaren Charakter

PC 360 PS3

Bulletstorm ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gearbox Software und People Can Fly haben im Rahmen der Game Awards 2016 eine grafisch und spielerisch aufpolierte Full Clip Edition von Bulletstorm (Testnote: 8.5) für PC und Konsolen angekündigt. Diese soll nicht nur mit hochauflösenden Texturen, verbesserten Charaktermodellen, detaillierteren Umgebungen, flüssigeren Animationen, überarbeiteten Soundeffekten und 4K-Support aufwarten, sondern auch inhaltliche Neuerungen bieten.

Neben dem Hauptspiel und allen bereits veröffentlichten Zusatzinhalten versprechen die Macher einen „New Overkill Campaign Mode“. In diesem könnt ihr die Kampagne direkt mit uneingeschränkten Fähigkeiten und vollem Waffenarsenal beginnen. Darüber hinaus wird das Spiel sechs neue Karten für den scorebasierten Echo-Modus umfassen.

Das Highlight dürfte aber die „Duke Nukem’s Bulletstorm Tour“ sein. Hier übernimmt der Duke den Job von Grayson Hunt und ihr bekommt die Gelegenheit, die komplette Kampagne als Duke zu spielen. Laut den Entwicklern wurde extra für diese ein neuer Skript verfasst. Die Ereignisse im Spiel soll Duke zudem mit neuen Sprüchen kommentieren, die von Jon St. John, dem Originalsprecher der Figur, aufgezeichnet wurden. Die Duke Nukem’s Bulletstorm Tour wird als kostenpflichtiger DLC erhältlich sein. Vorbesteller bekommen den Modus gratis. Steve Gibson, Head of Gearbox Publishing sagte in seinem Statement zur Ankündigung:

Wir freuen uns mit People Can Fly zusammenzuarbeiten, um Bulletstorm auf die neuen Plattformen zu bringen und den Titel so neuen Zielgruppen zugänglich zu machen. Die Bulletstorm Full Clip Edition erweitert das von den Kritikern gefeierte Spiel um zahlreiche neue Inhalte, umfasst alle bisher separat erhältliche DLCs und bringt die visuelle Präsentation des Spiels auf ein Niveau, das mit der früheren Technologie nicht möglich gewesen wäre. Wir hoffen, dass sowohl alte, als auch neue Fans des Franchises den Titel lieben werden.

Bulletstorm Full Clip Edition wird ab dem 7. April des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. Auf dem Event in Los Angeles wurde auch ein erster Trailer präsentiert, den wir euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten wollen: