Game Awards 2016: Neuer In-Engine-Trailer zu Death Stranding mit Guillermo Del Toro und Mads Mikkelsen

PS4

Der Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima wurde im Rahmen der diesjährigen Game Awards in Los Angeles nicht nur mit einem Industrie Icon Award für seine Verdienste in der Spielebranche ausgezeichnet, sondern präsentierte auch neue Szenen aus seinem neuen Projekt Death Stranding. Der erste Trailer zum Spiel wurde bereits auf der E3 2016 gezeigt und rückte den Schauspieler Norman Reedus (The Walking Dead) in den Vordergrund, der im Spiel auch der Hauptprotagonist sein wird. Im neuen Clip, den ihr euch unterhalb dieser Meldung zu Gemüte führen könnt, sehen wir zwei weitere bekannte Gesichter.

Das Video dreht sich um einen Mann, der verdächtig nach Guillermo Del Toro ausschaut und sich durch eine vom Krieg gebeutelte Stadt durchschlägt, die offenbar von Truppen einer paranormalen Armee besetzt wurde. Später bestätigte Kojima via Twitter, dass es sich tatsächlich um den mexikanischen Regisseur und Produzenten handelt. Der Trailer bestätigt zudem die Gerüchte, dass der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (Hannibal) im Spiel sein wird. Dieser führt im Video einen Trupp übernatürlicher Soldaten an und wird in Death Stranding wohl die Rolle eines Bösewichts übernehmen.

Das Spiel soll hierzulande voraussichtlich irgendwann im kommenden Jahr, exklusiv für die PS4 erscheinen. Die Szenen im Trailer liefen übrigens in (hochskalierten) 4K auf einer PS4 Pro: