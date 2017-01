Feiertage-Verlosung 2016, 6.1.: Großes Blizzard-Paket zu World of Warcraft: Legion

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rund 5.000 Euro findet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmen Activision, Bethesda, Blizzard, Daedalic, Deep Silver, Denon, Electronic Arts, Epic Gear, Konami, Microsoft, Namco Bandai, Nintendo, Warner, Take2, Turtle Beach, Ubisoft und Wargaming.net.

Tag 14, 6.1.: Großes Blizzard-Paket zu World of Warcraft: Legion

Der Grund, weshalb sich eine Rückkehr nach Azeroth nun wieder vollends lohnt, hat einen Namen: World of Warcraft: Legion. Das Add-on zu Blizzards MMO-Rollenspiel, das selbstverständlich den Zugang zu allen Inhalten des Hauptspiels und sämtlicher vorherigen Add-ons mitbringt, ist richtig gut geworden – und ihr könnt die limitierte und im Handel längst vergriffene Collector's Edition am heutigen Tag unserer Feiertage-Verlosung gewinnen! Aber das ist natürlich längt nicht alles, was im Blizzard-Paket steckt. Hinzu kommt eine Actionfigur von Illidan, dem Betrüger. Mehr über den Charakter erfahrt ihr zudem in nach ihm benannten Roman von William King.

Mit T-Shirt und Baseball-Kappe zu WoW: Legion könnt ihr euch zudem passend kleiden und nebenher im Bildband Streets of Warcraft an den WoW-Werken der besten Grafitti-Künstler der Welt erfreuen oder eurem Kumpel mit der aufblasbaren Kriegsglefe eins über die Rübe ziehen. Bitte nicht zu feste, denn auch das kann wehtun! Alles in allem hat das Paket einen Gegenwert von rund 200 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Wenn man Lady Taria „ganz am Anfang“ hört, könnte man auch glauben, ein Grabräuber würde sich erheben. Aber auch bei der Vorbereitung zum Kampf mit Soldier 76 und Co. kann man ihre Stimme nicht aus dem Kopf kriegen. Viele hören ihre Stimme immer dann, wenn sie gerade eine junge Frau aus Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Wie lautet der Originaltitel des Films, für den diese junge Frau einen „goldenen Mann“ bekam?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 14: Blizzard" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 6.1. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.