The Game Awards 2016 hier live ab 3:00 Uhr erleben, neue Szenen aus Mass Effect und Zelda

Heute Nacht findet in Los Angeles wieder einmal die Spielepreis-Verleihung The Game Awards statt. Bei der vom kanadischen Spielejournalisten Geoff Keighley initiierten Preisverleihung, die der Nachfolger der Spike Video Game Awards ist, werden jedoch erneut nicht bloß die Preise für die besten Computer- und Videospiele in Kategorien wie Strategie, Action oder Rollenspiel vergeben. Denn wie bislang in jedem Jahr nutzen verschiedene Studios und Publisher die Gelegenheit, dort kommende Spiele anzukündigen, bislang verschleierte Termine zu verraten oder brandneue Spielszenen zu zeigen.

In den vergangenen Jahren war die Preisverleihung (eingedenk ihrer "geistigen Vorgänger") etwa der Ort, an dem Naughty Dog offiziell The Last of Us ankündigte. In diesem Jahr dürfte es recht ähnlich aussehen. Fest steht, dass es neue Spielszenen aus The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Mass Effect - Andromeda oder auch erstmals bewegte Szenen aus Telltale Games' The Walking Dead - Staffel 3 zu sehen geben wird. Da Hideo Kojima in jedem Fall einen Auftritt haben wird, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es zumindest neue Infohäppchen zu seinem aktuellen PS4-Projekt Death Stranding geben könnte. Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja auch Rockstar Games dazu hinreißen, mehr zu Red Dead Redemption 2 zu zeigen als nur den kurzen Trailer aus dem Oktober.

Vorausgesetzt, dass ihr morgen früh um 3:00 Uhr noch oder bereits wach seid, könnt ihr die Preisverleihung über den direkt in dieser News eingebundenen Livestream miterleben. Der ist übrigens auch in 4K-Auflösung verfügbar. Bei den Game Awards im vergangenen Jahr überraschte die internationale Jury, die aus Deutschland durch ein Mitglied der Redaktion von Spieletipps vertreten ist, mit ein paar Entscheidungen. So wurde der WiiU-exklusive Titel Splatoon (im Test: Note 7.5) etwa zum besten Mehrspieler-Titel gekürt, Bethesdas Rollenspiel Fallout 4 ging trotz mehrerer Nominierungen, wenn auch aufgrund starker Konkurrenz in Form von The Witcher 3 - Wild Hunt, das unter anderem Spiel des Jahres wurde, leer aus.

Abschließend die wichtigsten Kategorien samt Nominierungen:

Spiel des Jahres

Doom

Inside

Overwatch

Uncharted 4 - A Thief's End

Titanfall 2

Bestes Studio

Blizzard

DICE

id Software

Naughty Dog

Respawn

Beste Story

Firewatch

Uncharted 4 - A Thief's End

Inside

Mafia 3

Oxenfree

Bestes Artdesign

Abzu

Firewatch

Inside

Overwatch

Uncharted 4 - A Thief's End

Beste Musik/ Sound

Battlefield 1

Doom

Inside

Rez Infinite

Thumper

Bestes Indie-Spiel

Firewatch

Hyper Light Drifter

Inside

Stardew Valley

The Witness

Bestes Mobile-/Handheld-Spiel

Clash Royale

Fire Emblem Fates

Monster Hunter Generations

Pokémon Go

Severed

Bestes VR-Spiel

Batman - Arkham VR

Eve Valkyrie

Job Simulator

Rez Infinite

Thumper

Bestes Actionspiel

Battlefield 1

Doom

Gears of War 4

Overwatch

Titanfall 2

Bestes Action-Adventure

Dishonored 2

Hitman

Hyper Light Drifter

Ratchet & Clank

Uncharted 4 - A Thief's End

Bestes Rollenspiel

Dark Souls 3

Deus Ex - Mankind Divided

The Witcher 3 - Blood and Wine

World of Warcraft: Legion

Xenoblade Chronicles X

Bestes Prügelspiel

Killer Instinct Season 3

King of Fighters XIV

Pokken Tournament

Street Fighter 5

Bestes Strategie-Spiel

Civilization 6

Fire Emblem Fates

The Banner Saga 2

Total War - Warhammer

Xcom 2

Bestes Sport-/Rennspiel

FIFA 17

Forza Horizon 3

MLB The Show 16

NBA 2K17

PES 2017

Bestes Multiplayer-Spiel