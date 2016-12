Planet Coaster: Details zum ersten DLC, neuer Patch verfügbar

PC

Nachdem Frontier Developments bereits circa eine Woche nach dem Release von Planet Coaster (im Test: Note 8.5) einen ersten Patch zur Freizeitpark-Simulation veröffentlicht hatte, der einen neuen Herausforderungsmodus ins Spiel integrierte, steht seit kurzem ein weiteres Update bereit. Das bringt Planet Coaster auf Version 1.0.2 und erhöht unter anderem die Stabilität des Programms und beseitigt ein paar andere, kleinere Fehler. Im Zusammenhang mit den Patch-Notes des neuen Updates haben die Macher von David Brabens Entwicklerfirma zudem Näheres zum ersten DLC-Inhalt verraten, zu dem Frontier zuletzt eine Umfrage durchgeführt hatte.

Die kostenlose Erweiterung, die in zwei Wochen, ab dem 15. Dezember verfügbar sein soll, wird unter anderen mit dem Collider Flat Ride eine neue Fahr-Attraktion in Planet Coaster bringen. Dahinter verbirgt sich eine Art Karussell mit überdachten Gondeln. Was noch alles mittels der DLC-Erweiterung, die Frontier "Winter-Update" nennt, Einzug in Planet Coaster hält, wollen die Macher in den kommenden Tagen verraten.