Final Fantasy 15 laut Square mit bislang erfolgreichstem Start der Reihe

Seit Dienstag steht mit Final Fantasy 15 der neueste Teil von Square Enix' Rollenspielreihe für PlayStation 4 und Xbox One im Handel. Wie der Publisher heute verkündet, hat das Open-World-RPG mit bislang fünf Millionen ausgelieferten Einheiten inklusive Digitalverkäufen diese Marke schneller durchbrochen als jeder der Vorgänger. Was das konkret in Verkaufszahlen für Disc- und Download-Versionen ausgedrückt bedeutet, bleibt allerdings unklar.

Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren möchtet, schaut doch einfach Jörg Langer und Michael Hengst in der aktuellen Ausgabe der Stunde der Kritiker über die Schulter und erfahrt darin, was ihnen in der ersten Spielstunde an Final Fantasy 15 gut und was weniger gut gefallen hat und nicht zuletzt, ob sie das Spiel nach dieser Zeit in ihrer privaten Zeit freiwillig weiterspielen würden. Falls ihr das RPG bereits selbst spielt und irgendwo nicht weiterkommt oder vielleicht einen anderen Tipp benötigt, stehen die Chancen gut, dass ihr eure Antworten in unserem Guide zu Final Fantasy 15 findet.