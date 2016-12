Silence ab 5. Dezember für PS4, Xbox One zunächst nur als Download ab kommender Woche

PC XOne PS4 Linux MacOS

Ursprünglich sollte Daedalics Adventure Silence (im Test) parallel für PC-Systeme, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen, öffentlich verfügbar ist bislang jedoch nur die PC-Version. Wie uns der Hamburger Publisher auf Nachfrage mitteilte, soll die Disc-Version für PS4 am 5. Dezember im Handel erscheinen. Die Fassung für Xbox One, die eigentlich am 18.11. als Play-Anywhere-Titel (also praktisch Crossbuy für Xbox One und Windows 10 beim digitalen Kauf) erscheinen sollte, soll nach aktuellen Stand in der kommenden Woche auf dem Xbox-Marktplatz aufschlagen.

Bei der rein digitalen Veröffentlichung dort wird es auch bleiben, wenigstens vorerst. Eine Disc-Fassung von Silence wird es für die Microsoft-Konsole also erst mal nicht geben. Ob sie vielleicht doch noch später nachgereicht werden könnte, lässt Daedalic noch offen.